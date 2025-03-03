Tokat’ta 17 yaşındaki genç bıçaklı kavgada hayatını kaybetti

Tokat’ın Turhal ilçesinde iki genç arasında çıkan tartışma bıçaklı kavgaya dönüştü. 17 yaşındaki Berkay M., husumetlisi olduğu öne sürülen A.M.Ö. (17) tarafından bıçaklanarak hayatını kaybetti.

Giriş Tarihi: 03.03.2025 23:57

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Olay, saat 22.00 sıralarında Mareşal Feyzi Çakmak Mahallesi'nde meydana geldi. Daha önce aralarında husumet bulunduğu belirtilen A.M.Ö. ile Berkay M., sokakta karşılaşınca tartışmaya başladı. Tartışma kısa sürede kavgaya dönüşünce A.M.Ö., yanında taşıdığı bıçakla Berkay M.'yi vücudunun çeşitli yerlerinden yaraladı.

Kavgayı görenlerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Ağır yaralanan Berkay M., ambulansla Turhal Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı ancak doktorların tüm müdahalesine rağmen kurtarılamadı.

Olayın ardından kaçan şüpheli A.M.Ö., polis ekiplerince yakalanarak gözaltına alındı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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