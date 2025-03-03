Kız arkadaşının evinde önünde gördüğü kişiyi öldüren zanlı yakalandı

Konya’nın Ereğli ilçesinde, kız arkadaşının evinin önünde gördüğü Arif Bozkurt’la (38) önce tartışan, ardından çıkan arbedede bıçakla saldırarak öldüren sanık Murat K. (31), gözaltına alındı.

Giriş Tarihi: 03.03.2025 20:56

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Zengen Mahallesi'nde meydana gelen olayda, Murat K., kız arkadaşı G.C.'nin evinin önünde gördüğü Arif Bozkurt ile yaptığı tartışma kısa sürede bıçaklı kavgaya döndü. Olayda Arif Bozkurt uğradığı bıçaklı saldırıda ağır yaralandı.

Murat K., kendi otomobiliyle Bozkurt'u Ulukışla Devlet Hastanesi'ne götürdü. Bozkurt, burada yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamazken, Murat K., jandarma ekiplerince gözaltına alındı.

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