Polatlı'da aile cinayeti! Gözü dönen kayınpeder tutuklandı

Ankara'nın Polatlı ilçesinde damadını bıçaklayarak öldürdüğü iddiasıyla gözaltına alınan kayınpeder tutuklandı.

Giriş Tarihi: 27.02.2025 13:53

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İddiaya göre, henüz bilinmeyen nedenle aralarında tartışma yaşanan Gökhan Ç. (46), eşi D.Ç'yi (32) darbetti. D.Ç. olayı babası M.K'ye (60) anlattı.

Bunun üzerine baba M.K. damadı G.Ç. ile araçla Polatlı Ayaş kara yolu Basri Bağları mevkisine gitti. Burada çıkan tartışmada M.K, damadını bıçakla yaraladı.

Ağır yaralanan Gökhan Ç. olay yerine sevk edilen 112 Acil Sağlık ekiplerince kaldırıldığı Polatlı Duatepe Devlet Hastanesi'nde müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Jandarma ekiplerince gözaltına alınan M.K. işlemlerinin ardından sevk edildiği adli makamlarca tutuklandı.

Gökhan Ç. ve D.Ç'nin 10 ve 8 yaşlarında iki kız çocuk sahibi olduğu öğrenildi.

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