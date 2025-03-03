Hakkari merkezli dolandırıcılık operasyonunda 5 şüpheli yakalandı

Hakkari merkezli olarak İstanbul ve Mersin'de düzenlenen dolandırıcılık operasyonunda, sahte rezervasyon ve sahte ürün satışı yaparak vatandaşları mağdur eden dolandırıcılara darbe vuruldu. Operasyonda, aralarında "örgüt lideri" olduğu belirlenen R.Ş.'nin de bulunduğu 5 şüpheli yakalandı.

Giriş Tarihi: 03.03.2025 23:47

Paylaş



ABONE OL

Hakkari Valiliği'nin sosyal medya hesabından yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, bilişim sistemleri üzerinden "örgütlü olarak nitelikli dolandırıcılık" suçunu işledikleri belirlenen şüphelilere yönelik geniş çaplı bir operasyon düzenledi.

Şüphelilerin, çeşitli platformlarda sahte rezervasyon oluşturdukları ve alışveriş sitelerinde sahte ürün satışları gerçekleştirerek vatandaşları dolandırdıkları tespit edildi. Ayrıca, kendilerini "arabulucu" olarak tanıtarak farklı illerde toplam 83 kişiden 68 milyon lira haksız kazanç sağladıkları belirlendi.

Hakkari ve farklı illerde yürütülen soruşturma kapsamında İstanbul ve Mersin'de eş zamanlı operasyonlar düzenlendi. Operasyonda, dolandırıcılık faaliyetlerini organize ettiği değerlendirilen 7 şüpheliden 5'i yakalanarak gözaltına alındı. Şüphelilerin işlemlerinin sürdüğü ve soruşturmanın devam ettiği bildirildi.

Yetkililer, vatandaşları dolandırıcılık yöntemlerine karşı dikkatli olmaları konusunda uyarırken, internet üzerinden yapılan işlemlerde güvenilir kaynakların tercih edilmesi gerektiğini vurguladı.

A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN