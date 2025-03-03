Adana'da tren istasyonunda bıçaklı kavga: iki kardeş hayatını kaybetti

Adana’nın Seyhan ilçesinde bulunan Kiremithane Tren İstasyonu’nda meydana gelen bıçaklı kavgada, 17 yaşındaki Murat Doğu ile 16 yaşındaki kardeşi Ahmet Eren Doğu hayatını kaybetti. Olayla ilgili cinayet şüphelisi Azat T. (24) polis tarafından yakalandı.

Giriş Tarihi: 03.03.2025 23:52

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Edinilen bilgilere göre, saat 17.00 sıralarında tren istasyonunda Murat ve Ahmet Eren Doğu kardeşler, henüz bilinmeyen bir nedenle Azat T. ile tartışmaya başladı. Tartışma kısa sürede büyüyerek kavgaya dönüştü. Azat T., cebinden çıkardığı bıçakla Doğu kardeşlere saldırdı. Vücutlarının çeşitli yerlerinden yaralanan kardeşler, kanlar içinde yere yığılırken, saldırgan olay yerinden kaçtı.

Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Ağır yaralı olarak hastaneye kaldırılan Murat ve Ahmet Eren Doğu, doktorların tüm müdahalesine rağmen kurtarılamadı. Kardeşlerin cansız bedenleri, otopsi işlemleri için Adana Adli Tıp Kurumu'na götürüldü.

Kaçan cinayet şüphelisi Azat T., polis ekiplerince fazla uzaklaşmadan yakalanarak gözaltına alındı. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

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