Sosyal medyada tüfekle ateş açtığı anları paylaşan şahıs yakalandı

Samsun'da sosyal medya hesabı üzerinden tüfekle havaya ateş açtığı anları paylaşan bir şahıs, ekipler tarafından gözaltına alındı.

Giriş Tarihi: 03.03.2025 23:46

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Samsun'da açık alanda tüfekle ateş açan şahıs, görüntülerin sosyal medyada yayınlanmasının ardından siber polisi tarafından yakalandı.

Edinilen bilgiye göre, Samsun Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğüne bağlı sanal devriye ekipleri, açık alanda tüfekle ateş edilmesine ilişkin görüntülerin sosyal medyada paylaşıldığını tespit etti. Siber polisi, tüfekle havaya ateş açan kişinin H.R.K. olduğunu ve adres bilgilerini tespit ederek, Çarşamba İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleriyle irtibata geçti.

SORUŞTURMA BAŞLATILDI

H.R.K.'nin Çarşamba ilçesindeki evine operasyon düzenleyen polis ekipleri, şahsı 1 adet ruhsatsız tüfek ve olayda kullanılan 1 adet ruhsatlı tüfekle yakaladı. Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.

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