Gece saatlerinde itfaiyeyi alarma geçiren yangın! Küle döndüler

İstanbul Arnavutköy'de park halinde bulunan 2 tırda yangın çıktı. Alevler kısa sürede araçlar sararken, itfaiyenin müdahalesi sonrası söndürülen yangının ardından tırlar kullanılamaz hale geldi.

Giriş Tarihi: 03.03.2025 05:53

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Arnavutköy'de park halindeki 2 tırda çıkan yangın söndürüldü.

Deliklikaya Sanayi Sitesi'nde park halindeki bir tırda, henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı.

Kısa sürede büyüyen alevler, aracın yanındaki tıra da sıçradı.

İhbar üzerine olay yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Ekiplerin müdahalesiyle söndürülen yangında 2 tır kullanılamaz hale geldi.

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