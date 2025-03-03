Yunanistan'dan gelen yolcu otobüsü Çanakkale'de kaza yaptı! Çok sayıda yaralı var

Giriş Tarihi: 03.03.2025 08:00

Yunanistan'daki İskece Karnavalı'ndan dönen tur otobüsü şoförünün ilk belirlemelere göre uyuduğu iddia edildi. Kazada sürücü Y.B. de yaralandı. Çanakkale 'nin Gelibolu ilçesinde Yunanistan'da düzenlenen İskece Karnavalı'ndan İzmir'e giden tur otobüsü yoldan çıktı.

Kaza sonrası otobüs bu hale döndü. (İHA)



3'Ü AĞIR 37 YARALI

Kazada yaralı sayısı 37'ye yükseldi. Otobüste 44 yolcu bulunduğu belirtildi. Kaza sırasında ilk belirlemelere göre otobüs şoförü Y.B.'nin uyuduğu iddia edildi. Kazada sürücü Y.B. de yaralandı. Yolcuların ilk beyanlarına göre İzmir'e giden otobüsün Yunanistan sınırında yoğunluk nedeniyle yaklaşık 5 saat beklediği ileri sürüldü. Jandarmanın kazayla ilgili başlattığı inceleme devam ediyor.