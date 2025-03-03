Eğitime kar ve tipi engeli! Gümüşhane'de okullar tatil edildi

Giriş Tarihi: 03.03.2025 23:32

Kent genelinde etkisini sürdüren kar yağışı 2 bin 200 rakımlı Gümüşhane - Erzincan il sınırındaki Pöske Dağı'nda ulaşımda aksamalara neden oluyor.

Yurt genelinde soğuk havalar etkisini sürdürürken bu durum ulaşımı olumsuz etkiliyor. Gümüşhane 'de yüksek kesimlerde etkili olan kar yağışı ve tipi, hayatı olumsuz etkilerken Kelkit ilçesinde kar nedeniyle eğitime yarın ara verildi.

Fotoğraf-AA Arşiv

Baruş, araçların bekleme alanlarında bekletildiğini ifade ederek, "Yol diğer araçların geçişine açık. Yol, kar yağışının durumuna göre karayolları tarafından gerekli çalışmalar yapıldıktan sonra çekici türü araçlar için tekrar trafiğe açılacak." diye konuştu.

1 GÜN ARA VERİLDİ

Kaymakamlıktan yapılan açıklamada, ilçe genelinde yoğun kar yağışı ve soğuk hava koşullarının devam ettiği belirtildi. Açıklamada, Milli Eğitim Bakanlığına bağlı olarak faaliyet yürüten resmi/özel tüm eğitim-öğretim kurumlarındaki eğitim faaliyetlerine 4 Mart 2024 Salı günü 1 gün süreyle ara verildiği bildirildi.

Kamuda çalışan hamile, engelli ve kronik hastalığı bulunan personelin de idari izinli sayılacağı kaydedildi.