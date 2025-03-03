Bakan Işıkhan’dan 1 milyon gence istihdam müjdesi: 4 yılda gerçekleşecek
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, Hacettepe Üniversitesi tarafından düzenlenen iftar programında üniversite öğrencileriyle bir araya geldi. İftar sonrası açıklamalarda bulunan Işıkhan, 2025 yılı itibariyle 200 bin öğrencinin İŞKUR Gençlik Programı'ndan faydalanacağını duyurdu. Işıkhan ayrıca, 4 yıl içinde toplamda 1 milyon gencin iş gücü piyasasıyla buluşturulacağını belirtti.
İŞKUR Gençlik Programı'nın, öğrencilerin akademik eğitimlerini sürdürürken iş dünyasına geçiş yapmalarını sağlayacak önemli bir adım olduğunu vurgulayan Bakan Işıkhan, bu programla gençlerin iş dünyasına uyum sağlamaları hedeflendiğini belirtti. 2025 yılı için 200 bin kontenjan ayıran Bakan Işıkhan, "2025 yılının sonunda 200 bin öğrencimiz bu programdan faydalanacak. 4 yıl içinde 1 milyon genci istihdamla buluşturacağız" ifadelerini kullandı.
GÜNLÜK 1083 TL DESTEK
İŞKUR Gençlik Programı'na katılan öğrencilere, akademik eğitimlerini sürdürürken günlük 1083 TL destek verileceği açıklandı. Bakan Işıkhan, bu desteğin öğrencilerin iş gücü piyasasına daha iyi hazırlanmalarına yardımcı olacağını belirtti. Ayrıca, öğrenciler kendi çalışma saatlerini belirleyebilecek ve kamu sektöründe çeşitli alanlarda çalışma imkânı bulabilecekler. Ancak ağır ve tehlikeli işlerde çalışmaları kesinlikle yasaklanacak.
BAŞVURU KOŞULLARI VE KAPSAM
Işıkhan, öğrencilere akademik eğitimlerini sürdürürken cep harçlığı gibi bir katkı verileceğini belirterek, "Türkiye genelinde İŞKUR Gençlik Programımıza 435 bin 825 başvuru yapılmış durumda. Bakın rakamların ne kadar yüksek olduğunu sizler de görüyorsunuz. Gençlerden gelen bu teveccühü, kıymetli rektör hocalarımızdan gelen bu talebi de biz değerlendireceğiz inşallah yakın zamanda. Bu program aslında öğrencilerimizin iş gücü piyasasını hazırlayacak. Bu programın temelinde eğitim var. Ders vereceğiz. Özellikle üniversite eğitiminden sonra çalışma hayatına girecekleri zaman mülakat tekniklerini, CV hazırlama, finansal okur yazarlık, iş sağlığı güvenliği ve stresle başa çıkma konusunda eğitimler alacaklar ve bunun yanında da kısa süreli bir çalışma fırsatı sağlayacağız. Öğrenciler kendi zamanlarını kendileri belirleyecekler. Üniversitede nerede çalışacaklar diye sorabilirsiniz. Bize üniversitede kamu hizmetinin yürütüldüğü her alanda, her faaliyet sektöründe çalışmalarını gerçekleştirebilirler. Tabii ki ağır ve tehlikeli ve ağır işlerde çalışmalarına asla izin vermiyoruz. Böyle bir şey söz konusu değil. Şunu da özellikle belirteyim, KYK burslarından faydalanan öğrencilerimiz bu programa başvurabilirler. Bir engel değil. Bunun da altına çizelim. Kamu üniversitelerimizi okuyan öğrencilerimiz kapsam içerisinde, uzaktan ve açık yönetim fakültelerinde okuyan öğrencilerimiz bu programdan ne yazık ki yaralanamayacaklar" ifadelerini kullandı.