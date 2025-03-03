Bakan Işıkhan’dan 1 milyon gence istihdam müjdesi: 4 yılda gerçekleşecek

Giriş Tarihi: 03.03.2025 21:44

Program kapsamında akademik eğitimlerini sürdüren gençlere günlük 1083 TL destek / A HABER ARŞİV

BAŞVURU KOŞULLARI VE KAPSAM

Işıkhan, öğrencilere akademik eğitimlerini sürdürürken cep harçlığı gibi bir katkı verileceğini belirterek, "Türkiye genelinde İŞKUR Gençlik Programımıza 435 bin 825 başvuru yapılmış durumda. Bakın rakamların ne kadar yüksek olduğunu sizler de görüyorsunuz. Gençlerden gelen bu teveccühü, kıymetli rektör hocalarımızdan gelen bu talebi de biz değerlendireceğiz inşallah yakın zamanda. Bu program aslında öğrencilerimizin iş gücü piyasasını hazırlayacak. Bu programın temelinde eğitim var. Ders vereceğiz. Özellikle üniversite eğitiminden sonra çalışma hayatına girecekleri zaman mülakat tekniklerini, CV hazırlama, finansal okur yazarlık, iş sağlığı güvenliği ve stresle başa çıkma konusunda eğitimler alacaklar ve bunun yanında da kısa süreli bir çalışma fırsatı sağlayacağız. Öğrenciler kendi zamanlarını kendileri belirleyecekler. Üniversitede nerede çalışacaklar diye sorabilirsiniz. Bize üniversitede kamu hizmetinin yürütüldüğü her alanda, her faaliyet sektöründe çalışmalarını gerçekleştirebilirler. Tabii ki ağır ve tehlikeli ve ağır işlerde çalışmalarına asla izin vermiyoruz. Böyle bir şey söz konusu değil. Şunu da özellikle belirteyim, KYK burslarından faydalanan öğrencilerimiz bu programa başvurabilirler. Bir engel değil. Bunun da altına çizelim. Kamu üniversitelerimizi okuyan öğrencilerimiz kapsam içerisinde, uzaktan ve açık yönetim fakültelerinde okuyan öğrencilerimiz bu programdan ne yazık ki yaralanamayacaklar" ifadelerini kullandı.