Çekiçli ve sopalı cinayette ilk duruşma yapıldı

Giriş Tarihi: 03.03.2025 23:39

Görüntülerde, yolda yürüyen Derin'e arkasından koşarak gelen 2 kişinin ellerindeki çekiç ve sopayla vurmaya başladığı, ilk darbede düşen Derin'e defalarca vuran şüphelilerin, çevredekilerin olay yerine gelmesiyle kaçıp uzaklaştığı görüldü. Olayın ardından başlatılan soruşturma kapsamında polis ekipleri, tespit edilen şüpheli kuzenleri Abdulvahap ve Selahattin Acet, otomobille kaçtıkları Kızıltepe ilçesinde operasyonla yakaladı. Şüphelilerin aracında 2 tabanca, 2 şarjör ve 30 mermi ele geçirildi. Şüpheliler, emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildikleri adliyede çıkarıldıkları mahkeme tarafından 'Kasten öldürme' suçundan tutuklandı.

Tutuklanan şüpheli verdiği ifadesinde ʺBir anlık sinirle yaptımʺ diyerek kendini savundu. (DHA)

'BİR ANLIK SİNİRLE OLDU'

Tutuklanan Selahattin Acet, emniyet ve savcılıktaki ifadesinde, "Olaydan 1 ay önce Derik'te Tarlacık köyünde, benim köyümde 2 genç ile maktulün köyünden 2 genç arasında tartışma çıkmış, çıkan tartışma sonrası benim köylülerim ile Resul Derin'in köylüleri ile akrabaları arasında büyük çaplı kavga çıkmıştı. Çıkan kavgada kardeşim N.A. ciddi şekilde yaralanmıştı. Ayrıca annem Z.A. da yaralanmıştı. Annemin vücudundaki yara izlerinden üzüntü duyduğum için bir anlık sinir ile oldu" dedi.

Öte yandan, Selahattin Acet'in ifadesinde bahsettiği ve olaydan 1 ay önce yaşanan Derik ilçesine bağlı kırsal Tarlacık Mahallesi'ndeki taşlı sopalı kavganın görüntüleri de ortaya çıktı. Görüntülerde, aralarında çocuk ve kadınların da bulunduğu çok sayıda kişinin birbirlerine taş ve sopalarla saldırdığı, olay yerine gelen jandarmanın havaya ateş açarak tarafları ayırmaya çalıştığı görülürken, bir kişinin de 'askerler çıksın aradan' dediği duyuldu.

DAVANIN İLK DURUŞMASI GÖRÜLDÜ

Mardin 3'üncü Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen davanın ilk duruşmasına sanıklar Abdulvahap ve Selahattin Acet, tutuklu bulundukları Diyarbakır 2 ve 3 No'lu T Tipi Kapalı Cezaevi'nden Ses ve Görüntülü Bilişim Sistemi (SEGBİS) üzerinden katıldı. Kimlik tespiti ile başlayan duruşmada savunmasını yapan sanık Abdulvahap Acet, maktul Resul Derin ile bir husumetinin bulunmadığını, olay günü maktule vuran Selahattin Acet'in yanında olduğu için kendisinin de bir anlık tepkiyle maktule vurduğunu, maktulün Selahattin'e küfrettiğini duymadığını söyledi.

Selahattin Acet ise olaydan bir ay önce Resul Derin'in köylüleri ile akrabaları arasında büyük çaplı kavga çıktığını, yolda karşılaşınca kendisine küfrettiğini, bir anlık sinir ile olayın yaşandığını söyledi.

21 NİSAN'A ERTELENDİ

Savunmaların ardından mahkeme heyeti, adli kontrol tedbirlerinin bu aşamada yetersiz kalacağına dikkat çekerek sanıkların tahliye taleplerinin reddine, tutukluluk hallerinin devamına, soruşturmanın genişletilmesine ilişkin taleplerin reddine, delil poşetinin içinde bulunan 1'i kırık vaziyette 2 parça halindeki ahşap sopanın sonraki celsede duruşma salonunda hazır edilmesine ve duruşmanın 21 Nisan'a ertelenmesine karar verdi.

AZMETTİRİCİLER DE CEZALANDIRILMALI

Duruşma sonrası açıklamalarda bulunan maktul Resul Derin'in avukatı Gurbet Bilbay, cinayetin 'tasarlayarak öldürme' olduğunu düşündüklerini ve bu yönde dosyada delillerin mevcut olduğunu söyledi. Bilbay, "Biz Türk adaletine güveniyoruz. İnanıyoruz ki; en ağır şekilde bu insanlar cezalandırılacaklardır. Biz sadece bunların değil, azmettirenlerin de cezalandırılmasını istiyoruz. Sonraki celsede bu hususları da dile getireceğiz" dedi.