Belgrad Ormanı'nda kaybolan Ece Güler için arama çalışmaları başladı
Arkadaşıyla Belgrad Ormanı'na giden ve bir daha kendisinden haber alınamayan Ece Güler için ekipler arama ve kurtarma çalışmalarına başladı.
İstanbul 'da arkadaşına Belgrad Ormanı'na gittiğini söyledikten sonra kendisinden haber alınamayan Ece Güler(36) için, Belgrad Ormanı'nda arama ve kurtarma çalışması başlatıldı. Peyzaj mimarı olduğu öğrenilen Güler'den dün öğlen saatlerinden beri haber alınamadığı öğrenildi.
Kağıthane Gültepe Mahallesi'ndeki evinden dün öğle saatlerinde ayrıldıktan sonra arkadaşına Belgrad Ormanı'na gittiği şeklinde mesaj gönderen Ece Güler'den bir daha haber alınamadı. Peyzaj mimarı olduğu öğrenilen Güler'in arkadaşının ihbarı üzerine AFAD, AKUT, Sarıyer Belediyesi ve Ümraniye Belediyesi'ne bağlı arama kurtarma ekipleri, bugün Belgrad Ormanı'nda arama kurtarma çalışması başlattı.
Polise Ece Güler hakkında kayıp başvurusunda bulunan ailesi de arama çalışmalarını takip etmek için bölgeye geldi. Ekipler, hassas burunlu köpeklerle birlikte çalışmayı sürdürüyor.