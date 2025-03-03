Belgrad Ormanı'nda kaybolan Ece Güler için arama çalışmaları başladı

Giriş Tarihi: 03.03.2025 23:52

İstanbul 'da arkadaşına Belgrad Ormanı'na gittiğini söyledikten sonra kendisinden haber alınamayan Ece Güler(36) için, Belgrad Ormanı'nda arama ve kurtarma çalışması başlatıldı. Peyzaj mimarı olduğu öğrenilen Güler'den dün öğlen saatlerinden beri haber alınamadığı öğrenildi.

Kağıthane Gültepe Mahallesi'ndeki evinden dün öğle saatlerinde ayrıldıktan sonra arkadaşına Belgrad Ormanı'na gittiği şeklinde mesaj gönderen Ece Güler'den bir daha haber alınamadı. Peyzaj mimarı olduğu öğrenilen Güler'in arkadaşının ihbarı üzerine AFAD, AKUT, Sarıyer Belediyesi ve Ümraniye Belediyesi'ne bağlı arama kurtarma ekipleri, bugün Belgrad Ormanı'nda arama kurtarma çalışması başlattı.