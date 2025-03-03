Kastamonu’da mobilya atölyesinde yangın!

Kastamonu’nun Daday ilçesinde bulunan iki katlı bir mobilya atölyesinde çıkan yangın, itfaiye ekiplerinin yoğun müdahalesi sonucu 2 saat içinde kontrol altına alındı. Yangında can kaybı ya da yaralanma yaşanmazken, atölyede büyük çapta hasar meydana geldi.

Giriş Tarihi: 03.03.2025 23:55

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Yangın, akşam saatlerinde Daday ilçe merkezinde Hüseyin Maden'e ait mobilya atölyesinde çıktı. Binanın çatı katında başlayan alevler, kısa sürede alt katlara yayıldı. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine itfaiye ekipleri sevk edildi. Ekiplerin yoğun çalışması sonucu yangın 2 saat içinde kontrol altına alınarak söndürüldü.

Olayda herhangi bir yaralanma olmazken, mobilya atölyesinde ciddi maddi hasar meydana geldi. Yangının çıkış sebebinin belirlenmesi için ekipler tarafından inceleme başlatıldı.

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