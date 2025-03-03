Balıkesir'de silahlı kuyumcu soygunu: Altın dolu çanta son anda dolaba takıldı! O anlar kamerada

Giriş Tarihi: 03.03.2025 14:52

Balıkesir 'de bir kuyumcuya güpegündüz silahlı soygun girişiminde bulunan şüpheli yakalandı.

Fotoğraf: İHA

MASKELİ SİLAHLI SOYGUN GİRİŞİMİ

Balıkesir'in Karesi ilçesi Hisariçi Mahallesi'nde saat 12.00 sularında bir kuyumcuya, silahlı ve maskeli bir şahıs soygun girişiminde bulundu.

Olay sonrası harekete geçen İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri konuyla ilgili kapsamlı arama çalışması başlattı.