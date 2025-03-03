Balıkesir'de silahlı kuyumcu soygunu: Altın dolu çanta son anda dolaba takıldı! O anlar kamerada
Balıkesir'de bir kuyumcuya güpegündüz silahlı soygun girişiminde bulunan şüpheli yakalandı. Sosyal medyada viral olan görüntüler anbean kameraya yansıdı.
Balıkesir'de bir kuyumcuya güpegündüz silahlı soygun girişiminde bulunan şüpheli yakalandı.
Anbean kameraya yansıyan olayda altınları çantaya dolduran şüpheli çantanın dolaba takılması sonucu olay yerinden eli boş kaçtı.
MASKELİ SİLAHLI SOYGUN GİRİŞİMİ
Balıkesir'in Karesi ilçesi Hisariçi Mahallesi'nde saat 12.00 sularında bir kuyumcuya, silahlı ve maskeli bir şahıs soygun girişiminde bulundu.
Olay sonrası harekete geçen İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri konuyla ilgili kapsamlı arama çalışması başlattı.
KISA SÜREDE YAKALANDI
Şüpheli şahısın kimliğini kısa sürede tespit eden polis ekipleri, E.G. isimli şahsı saklandığı yerde kısa sürede yakaladı. Polis ekipleri olayla ilgili tahkikatının devam ettiğini bildirdi.
Öte yandan, güvenlik kamerasına yansıyan olayda soyguncunun altınları bir çantaya doldurduğu, panik halde kaçarken çantanın dolaba takılması neticesinde olay yerinden hızla uzaklaştığı görüldü.