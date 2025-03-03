Eski eşini yaralayıp birlikte yaşadığı adamı öldürdü! Konya'da dehşet...
Konya’nın Selçuklu ilçesinde, Şüheyda A. ve dini nikahla birlikte yaşadığı Faruk Öksüzoğlu, kadının eski eşi Özgür Ç. tarafından silahlı saldırıya uğradı. Öksüzoğlu hayatını kaybederken, Şüheyda A. yaralandı. Çocuklarının ziyareti sırasında eski eşinin yanında başka bir erkek bulunmasından rahatsız olduğunu öne süren Özgür Ç. tartışma sırasında silahını çekerek Öksüzoğlu’nu göğsünden vurduğunu kabul etti.
Konya'da dini nikahla birlikte yaşadığı Şüheyda A.'nın (37) eski eşi Özgür Ç. (43) tarafından tabancayla vurulan Faruk Öksüzoğlu (42), kaldırıldığı hastanede kurtarılamadı. Aynı tartışmada yaralanan Şüheyda A.'nın tedavisi sürerken, Özgür Ç. ise yakalanıp, gözaltına alındı.
ÜST ÜSTE ATEŞ ETTİ
Olay, dün saat 21.00 sıralarında merkez Selçuklu ilçesi Parsana Mahallesi Şemsi Efendi Sokak'taki bir sitenin bahçesinde meydana geldi. Şüheyda A., dini nikahla birlikte yaşadığı Faruk Öksüzoğlu ile oturdukları apartmanın bahçesine çıktıklarında boşandığı Özgür Ç. ile karşılaştı. Burada taraflar arasında tartışma çıktı. Tartışma sırasında Özgür Ç., yanındaki tabancayı çekip Faruk Öksüzoğlu ile Şüheyda A.'ya peş peşe ateş etti. Şüheyda A. bacağından, Faruk Öksüzoğlu ise göğsünden yaralandı. İkili kanlar içinde yere yığılırken, Özgür Ç. ise kaçtı. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Yaralılar, ambulansla kentteki hastanelere kaldırıldı.
Selçuk Üniversitesi Tıp Fakültesi'nde tedaviye alınan Faruk Öksüzoğlu, doktorların tüm müdahalesine rağmen kurtarılamadı. Şüheyda Akın'ın ise sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.
"ÇOCUKLAR EVDE OLMASINDAN RAHATSIZ"
Asayiş Şubesi Cinayet Büro Amirliği ekipleri, Özgür Ç.'yi kısa sürede yakalayıp gözaltına aldı. Özgür Ç.'nin, velayeti kendisinde olan 3 çocuğunun, annelerine ziyarete gittiklerinde Faruk Öksüzoğlu'nun evde bulunmasından rahatsız olduğu için saldırıyı gerçekleştirdiğini öne sürdüğünü söylediği belirtildi.
Özgür Ç., emniyetteki işlemlerinin ardından bugün adliyeye sevk edildi.