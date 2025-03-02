Torunu şehit olan 92 yaşındaki Yusuf Dede'ye ailesinden Ramazan sürprizi

Ankara’nın Kahramankazan ilçesinde yaşayan, kendiyle aynı ismi taşıyan torunu 2010 yılında Hakkari'de şehit olan 92 yaşındaki Yusuf Pazar, Ramazan ayının ilk iftarında büyük bir sürprizle karşılaştı. Çocukları ve torunları, kendi aralarında anlaşarak ilk iftarı dedeleriyle birlikte açmak için bir araya geldi.

Giriş Tarihi: 02.03.2025 17:26

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Aslen Artvin'in Yusufeli ilçesinden olan Yusuf Pazar, 1964 yılında Kahramankazan'a göç etti. İkisi kız olmak üzere beş çocuk babası olan Pazar'ın, 14 torunu bulunuyor. 10 torunu evli ve onların da toplamda 16 çocuğu var. İnşaat ustalığı yapan Yusuf Pazar, SSK'dan emekli olduktan sonra 2021 yılında eşini kaybetti ve kızıyla birlikte yaşamaya başladı.

İftar saatini beklerken koltuğunda cep telefonundan güreş müsabakalarını izleyen Yusuf Pazar, bir anda çocukları, torunları ve torunlarının çocuklarından oluşan 40 kişiyi karşısında görünce büyük bir mutluluk yaşadı. Duygu dolu anlar yaşayan ve gözyaşlarını tutmakta zorlanan Yusuf Pazar, torunlarının bu sürprizinden dolayı çok mutlu olduğunu söyledi. O anları sosyal medyadan paylaşan torunlarının paylaşımına yüzlerce beğeni ve yorum geldi.

Öte yandan, Yusuf Pazar'ın 14 torunundan biri olan ve kendi adını taşıyan Yusuf Pazar, 19 Haziran 2010'da Hakkari'de şehit düşmüştü.