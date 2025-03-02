İftara giderken evi alev alev yandı: Ev sahibi fenalık geçirdi

Giriş Tarihi: 02.03.2025 17:44

Edirne 'nin Keşan ilçesinde dün akşam saatleri Cumhuriyet Mahallesi Boz Sokak'ta bulunan müstakil bir evde yangın çıktı. Evin mutfak bölümünden yükselen alevlerin çıkış nedeni henüz bilinmiyor. Alevler gören çevredekiler 112 sağlık, polis ve itfaiye ekiplerine ihbarda bulundu.

İftar için evinden ayrılan kadın, yangının çıktığını görünce fenalık geçirdi. (İHA)

YANGINI GÖRÜNCE FENALAŞTI

Yangın sırasında iftar için komşusuna giden ev sahibi Ayşe Yılmaz, çevredekilerin durumu haber verilmesi üzerine evine gitti. Evinde yangın çıktığını gören kadın, fenalık geçirdi. Olay yerindeki sağlık ekiplerinin müdahale ettiği kadını, komşuları ve polis tarafından teselli etti.

Yangın olay yerine gelen itfaiye ekipleri tarafından söndürülürken, polis ekipleri çıkan yangına ilişkin inceleme başlattı.