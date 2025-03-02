Edip Akbayram vefat etti
Geçirdiği zatürre hastalığı sonrasında götürüldüğü Haydarpaşa Numune Eğtim ve Araştırma Hastanesi'nde iç kanama sonucu yoğun bakıma alınan ve 4 Ocak'tan bu yana tedavi gören sanatçı Edip Akbayram çoklu organ yetmezliğinden bugün saat 19.30'da hayatını kaybetti.
Edip Akbayram, 9 Ocak'ta evinde düşerek iç kanama geçirmiş ve iki kez ameliyat olmuştu.
Hastanede yoğun bakımda olan Akbayram'ın sağlık durumunun kötüye gittiği iddiaları ortaya atılmıştı.
Edip Akbayram (75) çoklu organ yetmezliğinden bugün saat 19.30'da hayatını kaybetti.