Edip Akbayram vefat etti

Geçirdiği zatürre hastalığı sonrasında götürüldüğü Haydarpaşa Numune Eğtim ve Araştırma Hastanesi'nde iç kanama sonucu yoğun bakıma alınan ve 4 Ocak'tan bu yana tedavi gören sanatçı Edip Akbayram çoklu organ yetmezliğinden bugün saat 19.30'da hayatını kaybetti.

Giriş Tarihi: 02.03.2025 20:01

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Edip Akbayram, 9 Ocak'ta evinde düşerek iç kanama geçirmiş ve iki kez ameliyat olmuştu.

Hastanede yoğun bakımda olan Akbayram'ın sağlık durumunun kötüye gittiği iddiaları ortaya atılmıştı.

Edip Akbayram (75) çoklu organ yetmezliğinden bugün saat 19.30'da hayatını kaybetti.

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