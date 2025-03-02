Adana'da baraj gölünden atlayan kadın dakikalarca kurtarılmayı bekledi

Giriş Tarihi: 02.03.2025 19:02

Adana'nın Seyhan Barajı'nın Çukurova ilçesindeki uzantısı Çatalan Batı Köprüsü'nde bir kadın kendini baraj gölüne attı. Saat 17:00 sıralarında yaşanan olayda kadın, demir korkulukları aştığını gören çevredekiler 112 sağlık, polis ve itfaiye ekiplerine ihbarda bulundu.