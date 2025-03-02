Yaşam

Adana'da baraj gölünden atlayan kadın dakikalarca kurtarılmayı bekledi

Adana'da Seyhan Baraj Gölü'ndeki köprüden bir kadının atlamasıyla panik dolu anlar yaşandı. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine gelen ekipler genç kadını kısa sürede kurtararak karaya çıkarttı. Kadının hangi sebepten baraj gölüne atladığı henüz bilinmezken, kadın hastaneye kaldırıldı.

DHA
ahaber.com.tr Haber Merkezi
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Adana'da baraj gölünden atlayan kadın dakikalarca kurtarılmayı bekledi

Adana'nın Seyhan Barajı'nın Çukurova ilçesindeki uzantısı Çatalan Batı Köprüsü'nde bir kadın kendini baraj gölüne attı. Saat 17:00 sıralarında yaşanan olayda kadın, demir korkulukları aştığını gören çevredekiler 112 sağlık, polis ve itfaiye ekiplerine ihbarda bulundu.

Seyhan Baraj Gölü'ne atlayan kadın, su altı polisleri tarafından kurtarılmayı bekledi. (DHA) Seyhan Baraj Gölü'ne atlayan kadın, su altı polisleri tarafından kurtarılmayı bekledi. (DHA)

BETONA TUTUNARAK KURTARILMAYI BEKLEDİ

Genç kadın baraj gölüne atladıktan sonra suda dakikalarca çırpınarak hayatta kalmaya çalıştı. O anlarda çevredekiler genç kadına müdahale etmeye çalıştı fakat başarılı olamadı. Köprünün beton ayaklarına tutunarak ekipleri bekleyen kadına itfaiye ekipleri can simidi uzattı. Su altı polislerinin olay yerine intikal etmesiyle kadın karaya çıkarıldı.

HASTANEYE KALDIRILDI

Atladığı baraj gölünden kurtulan kadın sağlık ekipleri tarafından ambulansla hastaneye kaldırıldı. Kadının sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

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