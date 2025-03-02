Kocaeli'de metro inşaatı sırasında metan gazı çıktı
Kocaeli'nin Kartepe ilçesinde 13 gün önce yerin altından çıkan gaz, yanmaya devam ederken aynı bölgede yapılan sondaj çalışmasında yeniden gaz açığa çıktı. Olay yerindeki ekipler gazı kontrollü şekilde yakarken, gazın metan gazı olduğu tespit edildi.
Kartepe'de 13 gün önce yerin altından çıkan gaz, çevredekileri oldukça korkuttu. Çıkan gazın ardından 17 Şubat günü Dumlupınar Mahallesi Bedir Sokak'taki metro inşaatının çalışmasında yerin yaklaşık 47 metre derinliğinde yüzeye çıkan ikinci bir gaz tespit edildi. Gazın metan gazı olduğu belirlendi.
GAZ KONTROLLÜ OLARAK YAKILDI
Ekipler çalışmanın yapıldığı alana şerit çekerek bölgede güvenlik önlemini artırdı. Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığı (TPAO) ile Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumu'ndan (TÜBİTAK) bölgeye gelen uzman ekipler numune aldı.
500 METRE MESAFEDE YİNE GAZ ÇIKTI
17 Şubat tarihinde çıkan yangın 13 gündür devam ederken, bugün de Dumlupınar Mahallesi D-100 karayolu yanı Millet Caddesi'nde bir gaz kaçağı daha meydana geldi.
Bölgede sondaj çalışması yapılırken zeminin 45 metre altına inildiğinde yeniden bir gaz açığa çıktı. Bölgeye itfaiye, sağlık, AFAD ve polis ekipleri sevk edildi.
BÖLGEYE GİRİŞ ÇIKIŞLAR KAPATILDI
Olay yerine gelen polis ekipleri bölgedeki caddeye giriş ve çıkışları kapattı. İtfaiye ekipleri gazın türünü belirlemek için numune alırken gaz kontrollü olarak yakıldı. Gazın çıktığı alan demir bariyerlerle çevrildi.