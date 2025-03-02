Kocaeli'de metro inşaatı sırasında metan gazı çıktı

Giriş Tarihi: 02.03.2025 20:48

Kartepe'de 13 gün önce yerin altından çıkan gaz, çevredekileri oldukça korkuttu. Çıkan gazın ardından 17 Şubat günü Dumlupınar Mahallesi Bedir Sokak'taki metro inşaatının çalışmasında yerin yaklaşık 47 metre derinliğinde yüzeye çıkan ikinci bir gaz tespit edildi. Gazın metan gazı olduğu belirlendi.

GAZ KONTROLLÜ OLARAK YAKILDI

Ekipler çalışmanın yapıldığı alana şerit çekerek bölgede güvenlik önlemini artırdı. Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığı (TPAO) ile Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumu'ndan (TÜBİTAK) bölgeye gelen uzman ekipler numune aldı.

500 METRE MESAFEDE YİNE GAZ ÇIKTI

17 Şubat tarihinde çıkan yangın 13 gündür devam ederken, bugün de Dumlupınar Mahallesi D-100 karayolu yanı Millet Caddesi'nde bir gaz kaçağı daha meydana geldi.

Bölgede sondaj çalışması yapılırken zeminin 45 metre altına inildiğinde yeniden bir gaz açığa çıktı. Bölgeye itfaiye, sağlık, AFAD ve polis ekipleri sevk edildi.