Şırnak'ta freni boşalan TIR şarampole devrildi
Şırnak'ın Cizre ilçesinde kömür yüklü bir TIR'ın freni boşaldı. Araç şarampole devrilirken kazada sürücü hayatını kaybetti. Kaza nedeniyle Cizre-Şırnak karayolu tek taraflı olarak ulaşıma kapatıldı.
Şırnak'ın Cizre ilçesinde fren boşalan TIR şarampole devrildi. Kasasında kömür yüklü olan TIR, Cumhuriyet Mahallesi yeni Şırnak yolunda ilerlerken aracın frenlerinin boşalması üzerine kaza meydana geldi. Kazayı gören çevredekiler 112 sağlık, polis ve itfaiye ekiplerine ihbarda bulundu.
SÜRÜCÜ HAYATINI KAYBETTİ
Oay yerine ihbar üzerine gelen ekipler TIR'ın içerisinde sıkışan sürücüye ilk müdahaleyi yaptıkları sırada Feyaz Ak'ın hayatını kaybettiği belirlendi. Ak'ın cenazesi Cizre Devlet Hastanesi'nin morguna götürüldü.
Kaza nedeniyle Cizre-Şırnak karayolu tek taraflı ulaşıma kapatıldı. Devrilen tırın yoldan kaldırılıp çevreye saçılan kömürün temizlenmesi ile yol ulaşıma açıldı.