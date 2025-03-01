Yangında mahsur kalan köpeği itfaiye kurtardı

Balıkesir'in Edremit ilçesinde, tekel büfesinde çıkan yangın paniğe neden oldu. Yangın söndürme çalışmaları sırasında iş yeri sahibine ait mahsur kalan köpek de ekiplerce kurtarıldı.

Giriş Tarihi: 01.03.2025 09:42

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Yangın, saat 20.00 sıralarında Menderes Bulvarı'nda bulunan bir tekel bayinde çıktı. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine kısa sürede itfaiye ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekipleri, tekel bayindeki yangına müdahale etti ve kısa sürede kontrol altına alarak söndürdü. Yangın söndürme çalışmaları sırasında, iş yeri sahibine ait olduğu öğrenilen içerde mahsur kalmış köpek de itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı. İçerde kimsenin olmadığı büfe yangınıyla ilgili inceleme başlatıldı.