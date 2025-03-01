Ramazan davulcularının mesaisi başladı

Tekirdağ'ın Muratlı ilçesinde davulcular, mübarek Ramazan ayının başlamasıyla birlikte ilk sahur gecesinde vatandaşları sahura kaldırmak için göreve başladı.

Giriş Tarihi: 01.03.2025 09:41

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Ramazan'ın olmazsa olmazı Ramazan davulu kültürü bu sene de yaşatıldı. İlk sahur gecesi söyledikleri maniler ile vatandaşları uyandıranlar da vardı, motosiklet arkasına binerek davul çalanlar da vardı. Davul sesleri ve manilerle uyananlar ise, sahur için sofra hazırlıklarını gerçekleştirdi.

Ramazan davulcularından Uğur Özdemir, "Ramazan'da davul olmazsa olmaz. Bu gece manilerle vatandaşlarımızı sahura davet ediyoruz. Bu yıl da işimizin başındayız" dedi.

Kadir Negis ve Emrah Özdemir adlı Ramazan davulcuları ise herkese hayırlı Ramazanlar diledi.