Ereğli'de temizlik görevlisine saldıran şüpheliler yakalandı

Zonguldak'ın Karadeniz Ereğli ilçesinde, temizlik görevlisine saldıran iki şüpheli polis ekipleri tarafından yakalandı. Gözaltına alınan şahıslar, ifadeleri alınmak üzere Asayiş Büro Amirliği'ne getirildi.

Giriş Tarihi: 01.03.2025 09:44

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Olay, gece saatlerinde Kdz. Ereğli Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü personeli E.D.'nin görev başındayken saldırıya uğramasıyla meydana geldi. Kimliği belirsiz iki kişi tarafından darp edilen E.D., yaralı halde hastaneye kaldırıldı. Saldırının ardından Karadeniz Ereğli İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, olayın gerçekleştiği bölgede geniş çaplı bir inceleme başlattı. Güvenlik ve KGYS kameralarını detaylı şekilde inceleyen ekipler, saldırıyı gerçekleştiren şahısların S.A. ve B.C. olduğunu tespit etti. Yapılan operasyonla kısa sürede yakalanan zanlılar, gözaltına alınarak Asayiş Büro Amirliği'ne getirildi.

Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.