Yaşam

Yanan binlerce dönüm arazide fidanlar boy verdi

Marmaris’in Bördübet mevkisindeki ormanlık alanda 2022’de çıkan yangında binlerce hektarlık alan zarar gördü. Muğla Orman Bölge Müdürlüğü yangın sonrası bölgede ağaçlandırma çalışmalarına başlayarak 3 yılda 4 bin 392 hektarlık alandaki tohumlar, fidana dönüşerek boy verdi.

DHA
ahaber.com.tr Haber Merkezi
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Yanan binlerce dönüm arazide fidanlar boy verdi

Marmaris'te 21 Haziran 2022'de çıkan yangın, gece havadan müdahalenin yapılamaması ve rüzgarın da etkisiyle yayıldı. Söndürme çalışmalarına 44 helikopter ve 13 uçak, 3 insansız hava aracı, 613 arazöz, 203 iş makinesi, 119 su tankeri ve 28 TOMA ile 5 bin 700 kişilik personel katıldı. Ekiplerin havadan ve karadan müdahalesiyle yangın 5'inci gün sonunda söndürülürken, 4 bin 392 hektarlık orman kül oldu. Soruşturma kapsamında yangını çıkardığı suçlamasıyla gözaltına alınan Sacit Ayhan tutuklandı.

Marmaris'teki orman yangınında zarar gören binlerce dönüm arazi ağaçlandırıldı / DHAMarmaris'teki orman yangınında zarar gören binlerce dönüm arazi ağaçlandırıldı / DHA

4 BİN 392 HEKTARLIK ALAN AĞAÇLANDIRILDI

Muğla Orman Bölge Müdürlüğü tarafından yangın sonrası bölgede çalışmalara başlandı. Bördübet ve Değirmenyanı'ndaki yanan alanlar, yanan ağaçlardan hızla temizlendi. İlk fidanlar aynı yıl 11 Kasım'da Milli Ağaçlandırma Seferberliği kapsamında toprakla buluşturuldu. Bölgede yanan alanların geri kalan kısmında doğal ve suni gençleştirme yöntemi uygulandı. Tohum atma ve dal serme çalışması da yapıldı. 4 bin 392 hektarlık alandaki tohumlar, fidana dönüşerek boy verdi.

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