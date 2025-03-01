Hakkari'de köylüler tahta kayaklarla kışın keyfini çıkarıyor

Giriş Tarihi: 01.03.2025 11:27

Hakkari'nin Şemdinli ilçesine bağlı Kayalar köyünde yaşayanlar, karın keyfini kendi imkanlarıyla ürettikleri tahtadan kayaklarla çıkarıyor. Dayanıklılığıyla bilinen dişbudak ağacından yapılan ve "liyan" adı verilen kayaklar, köylülerin vazgeçilmez kış eğlencelerinden biri haline geldi. Yüksek tepelere tırmanarak kayan köy sakinleri, geleneksel yöntemlerle kış sporlarını yaşatıyor. Doğal ve eğlenceli bu aktivite, bölgedeki dayanışma ruhunu da pekiştiriyor.

ÖNCE KAYDILAR SONRA HALAY ÇEKTİLER

Zaman zaman düşerek tehlike atlatan köylülerin, kayak pistine dönüştürdükleri karlı yamaçlardan inişleri renkli görüntüler oluşturuyor. Şemdinli Kaymakamı Yunus Emre Akpınar da bu yıl düzenlenen kayak etkinliğine katılarak köylülerin eğlencesine ortak oldu.

Köylülerle kayak yapan Akpınar ve beraberindekiler, daha sonra birlikte halay çekti. Akpınar, gazetecilere, güzel bir etkinlik için bir araya geldiklerini ve eğlenceli anlar yaşadıklarını söyledi.