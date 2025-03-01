Hakkari'de köylüler tahta kayaklarla kışın keyfini çıkarıyor
Hakkari'nin Şemdinli ilçesine bağlı Kayalar köyü sakinleri, kendi yaptıkları tahtadan kayak takımlarıyla karlı tepelerden kayarak eğlendi. Köylüler, dişbudak ağacından ürettikleri dayanıklı kayaklarını kayış ve iple ayaklarına sabitleyerek kullanıyor. Geleneksel yöntemlerle hazırlanan "liyan" adını verdikleri kayaklarla köyün yakınlarına kadar iniyorlar.
Hakkari'nin Şemdinli ilçesine bağlı Kayalar köyünde yaşayanlar, karın keyfini kendi imkanlarıyla ürettikleri tahtadan kayaklarla çıkarıyor. Dayanıklılığıyla bilinen dişbudak ağacından yapılan ve "liyan" adı verilen kayaklar, köylülerin vazgeçilmez kış eğlencelerinden biri haline geldi. Yüksek tepelere tırmanarak kayan köy sakinleri, geleneksel yöntemlerle kış sporlarını yaşatıyor. Doğal ve eğlenceli bu aktivite, bölgedeki dayanışma ruhunu da pekiştiriyor.
ÖNCE KAYDILAR SONRA HALAY ÇEKTİLER
Zaman zaman düşerek tehlike atlatan köylülerin, kayak pistine dönüştürdükleri karlı yamaçlardan inişleri renkli görüntüler oluşturuyor. Şemdinli Kaymakamı Yunus Emre Akpınar da bu yıl düzenlenen kayak etkinliğine katılarak köylülerin eğlencesine ortak oldu.
Köylülerle kayak yapan Akpınar ve beraberindekiler, daha sonra birlikte halay çekti. Akpınar, gazetecilere, güzel bir etkinlik için bir araya geldiklerini ve eğlenceli anlar yaşadıklarını söyledi.
TAHTADAN KAYAP YAPIP KAYIYORLAR
Köyde tahta kayak takımlarıyla yapılan etkinliğin geleneksel hale geldiğini belirten Akpınar, şöyle konuştu:
"Yıllar önce Yusuf amcamız, askerlik yaptığı Kars'ın Sarıkamış ilçesinde kayak sporunu gözlemliyor ve öğreniyor. Daha sonra Kayalar köyüne dönerek kendi imkanlarıyla tahtadan kayak yapıyor. O günden bu yana bu gelenek devam ediyor. Şemdinli'nin tanıtımı açısından bu etkinliği çok önemli buluyoruz. Aynı zamanda bu kayak etkinliği, birlik ve beraberliğin pekişmesini sağlayan önemli bir aktivite. Şemdinli'deki vatandaşlarımızın ne kadar yaratıcı ve üretken olduklarını bir kez daha görüyoruz."