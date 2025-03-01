Fenerbahçe, Antalyaspor'u ağırlıyor: Kritik mücadele öncesi son durum

Fenerbahçe, Trendyol Süper Lig'in 26. haftasında sahasında Onvo Antalyaspor'u konuk edecek. Ülker Stadı'nda saat 20.30'da başlayacak karşılaşmayı hakem Mehmet Türkmen yönetecek. Maçta Fenerbahçe Teknik Direktör’ü Jose Mourinho, cezası nedeniyle kulübede yer alamayacağı belirtilirken aynı zamanda sarı-lacivertlilerde 3 oyuncu sakat, 3 isim ise sarı kart ceza sınırında bulunuyor.

Giriş Tarihi: 01.03.2025 11:06

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Trendyol Süper Lig'in 26. haftasında Fenerbahçe, Ülker Stadyumu'nda Onvo Antalyaspor'u ağırlayacak. Ligde son 10 maçını kaybetmeyen ve şampiyonluk yarışında Galatasaray'ı takibini sürdüren sarı-lacivertliler, kritik mücadelede 3 önemli eksikle sahaya çıkacak. Teknik direktör Jose Mourinho'nun cezası nedeniyle kulübede olamayacağı karşılaşmada, Fenerbahçe kazanarak zirve takibini sürdürmeyi hedefliyor. Emre Belözoğlu yönetimindeki Antalyaspor ise İstanbul'dan puanla dönmek istiyor.

FENERBAHÇE, LİGDE 10 MAÇTIR GALİP

Resmi maçlarda bu yıl yoluna namağlup devam eden Fenerbahçe, ligde 10 maçtır mağlup olmuyor. Son olarak deplasmanda Galatasaray ile berabere kalan sarı-lacivertliler, bu süreçte 2 beraberlik 8 galibiyetle 26 puan topladı.

Teknik direktör Jose Mourinho'nun ekibi, haftaya Galatasaray'ın 6 puan gerisinde 58 puanla 2. sırada giriyor. İki takım arasında ligin ilk yarısında Antalya'da oynanan müsabakayı Fenerbahçe 2-0 kazanmıştı.

MOURİNHO KULÜBEDE OLAMAYACAK

Fenerbahçe Teknik Direktörü Jose Mourinho, Antalyaspor karşısında takımının başında yer alamayacak.

Galatasaray derbisinin ardından 2 maç ceza alan Portekizli teknik adam, cezasının ilkini kupadaki Gaziantep FK maçında çekti. Antalyaspor karşısında cezasını tamamlayacak Mourinho, ligde Samsunspor müsabakasıyla takımının başına geçecek.

3 EKSİK

Fenerbahçe, Onvo Antalyaspor karşısında 3 oyuncusundan faydalanamayacak. Sarı-lacivertlilerde sakatlık sebebiyle Diego Carlos, İsmail Yüksek ve Levent Mercan, zorlu karşılaşmada forma giyemeyecek.

3 İSİM SINIRDA

Fenerbahçe'de 3 oyuncu sarı kart ceza sınırında yer alıyor. Sarı-lacivertlilerde Filip Kostic, Mert Hakan Yandaş ve Çağlar Söyüncü, kart görmeleri durumunda Samsunspor müsabakasında takımlarını yalnız bırakacak.

Antalyaspor, bugün yapacağı antrenmanla maçın hazırlıklarını tamamlayıp, uçakla İstanbul'a gidecek. Fenerbahçe maçında sakatlıkları süren Erdoğan Yeşilyurt, Emre Uzun ve Bahadır Öztürk ile sarı kart cezalısı Jakub Kaluzinski forma giyemeyecek.

Teknik direktör Emre Belözoğlu'nun ekibi, haftaya 30 puanla 12. sırada giriyor.

BELÖZOĞLU KULÜBEDE OLACAK

Ligin 24. haftasında Adana Demirspor maçında kırmızı kart görüp 1 maç ceza alan ve geçen haftaki Kasımpaşa karşılaşmasında cezasını tamamlayan Belözoğlu, Fenerbahçe müsabakasında takımın başında yer alacak.

İki takım arasında ligin ilk yarısında Antalya'da oynanan müsabakayı Fenerbahçe 2-0 kazanmıştı. – bu metni inceleyerek 3 cümleden oluşan bir spot ve 4 cümleden oluşan bir giriş metni ile bir de başlık oluştur.

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