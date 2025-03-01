Üsküdar Vapur Faciası 67. yılında

1 Mart Üsküdar Vapur Faciası'nda şehit olan 392 kişi, büyük felaketin 67. yılında Gölcük'te yad edildi.

Giriş Tarihi: 01.03.2025 15:29

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Türkiye Cumhuriyeti tarihinin en ölümcül sivil deniz kazası olan Üsküdar Vapuru faciasının acısı aradan geçen yıllara rağmen Kocaeli'de tazeliğini korumaya devam ediyor. 1 Mart 1958 tarihinde İzmit- Gölcük seferini yaptığı sırada şiddetli rüzgâr sebebiyle Derince açıklarında batan Üsküdar Vapuru'nda hayatlarını kaybeden 392 kişi, Gölcük Belediyesi'nin düzenlediği programda dualarla anıldı. Büyük felaketin 67. yıldönümünde 1 Mart Üsküdar Şehitliği'nde düzenlenen program, çelenk sunumu ile başladı. Törene Gölcük Kaymakamı Müfit Gültekin, Gölcük Belediye Başkanı Ali Yıldırım Sezer, siyasi parti temsilcileri, STK'lar, öğrenciler ve vatandaşlar katıldı.

Törende konuşan Gölcük Belediye Başkanı Ali Yıldırım Sezer, "İlçemizin tarihinde 4 Nisan 1953 Dumlupınar Denizaltısı Faciası, 1 Mart 1958 Üsküdar Vapuru Faciası ve 17 Ağustos 1999 Gölcük Depremi kalplerimizde derin izler bırakan acı hâtıralardır. 1 Mart 1958 kalplerimizde burukluk oluşturan, tahsil gören bir nesli yitirdiğimiz, bizleri derin üzüntüye boğan tarihtir. Kahramanmaraş merkezli depremde ve 17 Ağustos 1999 depreminde ve diğer deprem felaketlerinde vefat eden vatandaşlarımıza ve Üsküdar faciasında hayatını kaybeden hemşehrilerimize Allah'tan rahmet, kederli ailelerine sabırlar diliyorum. Allah, ilçemizi ve memleketimizi her türlü afetten muhafaza eylesin" dedi.

Protokol konuşmalarının ardından Kuran-ı Kerim tilaveti ile devam eden programda hayatını kaybedenler için dualar edildi. Anma etkinliğinin sonunda Vali Yardımcısı Ada, Başkan Sezer ile beraberindeki protokol, şehit mezarlarına çiçekler bıraktı. Programın kapsamında daha sonra ise Tevfik Hoca Camisi'nde Mevlid-i Şerif okunarak bir kez daha dualar edildi.

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