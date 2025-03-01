Tekirdağ Emniyeti'nden polis çiftlere vefa ziyareti

Giriş Tarihi: 01.03.2025 15:30

"Dünümüz, Bugünümüz, Geleceğimiz" anlayışıyla gerçekleştirilen ziyaretlerde, emniyet teşkilatına yıllarını adayan ve aynı zamanda fedakar bir şekilde aile hayatlarını sürdüren polis çiftlere vefa gösterildi. Çeyrek asrı aşkın süredir evli olan çiftlere, bundan sonraki yaşamlarında sağlık, mutluluk ve huzur dileğinde bulunuldu.

Tekirdağ Emniyeti evlilikte 30 yılı aşkın polis çiftlere vefa ziyareti geçekleştirdi / İHA

Tekirdağ İl Emniyet Müdürlüğü yetkilileri, bu tür ziyaretlerin emniyet teşkilatında birlik ve beraberlik duygusunu pekiştirdiğini belirterek, uzun yıllar hem meslek hem de aile hayatında örnek olan çiftlere şükranlarını sundu.