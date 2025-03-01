Tekirdağ Emniyeti'nden polis çiftlere vefa ziyareti
Tekirdağ İl Emniyet Müdürlüğü, 2025 Aile Yılı kapsamında, meslek hayatlarında uzun yıllar görev yapan ve 30 yılı aşkın süredir evliliklerini sürdüren polis çiftleri unutmadı.
"Dünümüz, Bugünümüz, Geleceğimiz" anlayışıyla gerçekleştirilen ziyaretlerde, emniyet teşkilatına yıllarını adayan ve aynı zamanda fedakar bir şekilde aile hayatlarını sürdüren polis çiftlere vefa gösterildi. Çeyrek asrı aşkın süredir evli olan çiftlere, bundan sonraki yaşamlarında sağlık, mutluluk ve huzur dileğinde bulunuldu.
Tekirdağ İl Emniyet Müdürlüğü yetkilileri, bu tür ziyaretlerin emniyet teşkilatında birlik ve beraberlik duygusunu pekiştirdiğini belirterek, uzun yıllar hem meslek hem de aile hayatında örnek olan çiftlere şükranlarını sundu.