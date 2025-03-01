Kafede gergin anlar: İş yeri sahibi ve müşteri birbirine girdi

Bartın’da bir kafede iş yeri sahibi ile müşteri arasında çıkan tartışma kısa sürede kavgaya dönüştü. Tekme ve yumrukların havada uçuştuğu anlar, güvenlik kamerasına yansıdı.

Giriş Tarihi: 01.03.2025 15:40

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Olay, dün saat 19.00 sıralarında Kemer Köprü Mahallesi'nde bulunan bir kafede meydana geldi. İş yeri sahibi Onur Ç. ile müşteri Berkay K. arasında henüz bilinmeyen bir nedenle başlayan tartışma kısa sürede alevlendi. Taraflar, birbirlerine tekme ve yumruklarla saldırırken, çevredeki müşteriler araya girerek kavgayı ayırdı.

Yaşanan olay, kafenin güvenlik kamerası tarafından kaydedilirken, kavganın ardından iş yeri sahibi Onur Ç., müşteri Berkay K. hakkında şikayette bulundu. Şikayet üzerine Berkay K. gözaltına alındı.

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