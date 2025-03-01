Sobadan çıkan yangında yaşlı çift hayatını kaybetti

Giriş Tarihi: 01.03.2025 13:00

Fethiye 'nin kırsal Nif Mahallesi'ndeki tek katlı müstakil bir evde meydana geldi. Sabah saat 10.00 sıralarında evde yangın çıktığını fark eden çevre sakinleri, hemen 112 Acil Çağrı Merkezi'ne ihbarda bulundu. Yapılan kurtarma çalışmasında Murat Ekiz (83) ve eşi Naciye Ekiz'in (81) cansız bedenlerine ulaşıldı.

Muğla'da çıkan yangında yaşlı çift hayatını kaybetti / DHA

YANGIN ODUN SOBASINDAN ÇIKTI

Olay yerine hızla intikal eden itfaiye ekipleri, yaklaşık bir saatlik yoğun çaba ile yangını kontrol altına aldı. Ancak, ekipler eve girdiklerinde, Murat Ekiz (83) ve eşi Naciye Ekiz'in (81) cansız bedenleriyle karşılaştı. Yapılan incelemelerde, yangının, Ekiz çiftinin sahur yaptıktan sonra sobayı yakarak uyumaya çekilmeleri sonucu çıktığı belirlendi. Yangının, odun sobasından kaynaklandığı ifade edilirken, olayla ilgili soruşturma başlatıldı. Kısa süre önce büyük bir kayıp yaşayan ailenin komşuları ve mahalle sakinleri, yaşadıkları üzüntüyü dile getirdi.