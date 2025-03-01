Sobadan çıkan yangında yaşlı çift hayatını kaybetti
Muğla’nın Fethiye ilçesinde, tek katlı müstakil bir evde sobadan çıkan yangın sonucu yaşlı bir çift hayatını kaybetti. Olay yerine ihbar üzerine 112 Acil Çağrı Merkezi ile sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edilerek yapılan ilk müdahalede çiftin yaşamını yitirdiği tespit edildi.
Fethiye'nin kırsal Nif Mahallesi'ndeki tek katlı müstakil bir evde meydana geldi. Sabah saat 10.00 sıralarında evde yangın çıktığını fark eden çevre sakinleri, hemen 112 Acil Çağrı Merkezi'ne ihbarda bulundu. Yapılan kurtarma çalışmasında Murat Ekiz (83) ve eşi Naciye Ekiz'in (81) cansız bedenlerine ulaşıldı.
YANGIN ODUN SOBASINDAN ÇIKTI
Olay yerine hızla intikal eden itfaiye ekipleri, yaklaşık bir saatlik yoğun çaba ile yangını kontrol altına aldı. Ancak, ekipler eve girdiklerinde, Murat Ekiz (83) ve eşi Naciye Ekiz'in (81) cansız bedenleriyle karşılaştı. Yapılan incelemelerde, yangının, Ekiz çiftinin sahur yaptıktan sonra sobayı yakarak uyumaya çekilmeleri sonucu çıktığı belirlendi. Yangının, odun sobasından kaynaklandığı ifade edilirken, olayla ilgili soruşturma başlatıldı. Kısa süre önce büyük bir kayıp yaşayan ailenin komşuları ve mahalle sakinleri, yaşadıkları üzüntüyü dile getirdi.