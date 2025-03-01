Ağrı, Ardahan, Tunceli ile Kars'ta kar ve soğuk hava etkili oldu

Ağrı, Ardahan, Tunceli ile Kars'ta kar yağışı ve soğuk hava etkili oldu. Vatandaşlar, soğuktan korumak için araçlarının üstüne battaniye örttü.

Giriş Tarihi: 01.03.2025 13:17

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Ağrı'da soğuk hava ve sis yaşamı olumsuz etkiledi.

Gece hava sıcaklığının sıfırın altında 23 derece kaydedildiği kentte, sis etkili oldu, nehir ve dereler buz tuttu.

Vatandaşlar, soğuktan korumak için araçlarının üstüne battaniye örttü.

ARDAHAN

Ardahan'ın yüksek noktalarında kar etkili olurken, kent merkezinde ise soğuk hava nedeniyle buzlanma oluştu.

Merkeze bağlı Çataldere köyünde kar kalınlığı yer yer bir metreyi aştı. Vatandaşlar, yaşam alanlarında kar temizliği yaptı.

Göle ilçesinde ise soğuk hava, buzlanmaya neden oldu.

TUNCELİ

Tunceli'de hava sıcaklığının gece sıfırın altında 5 dereceye düşmesi sonucu cadde ve sokaklarda buzlanma oluştu.

Kentteki bazı süs havuzları dondu, ağaçlar ve bitkilerde kırağı oluştu.

Munzur ve Pülümür vadilerindeki yüksek rakımlı dağlar, sis bulutlarıyla kaplandı.

KARS

Kars'ta kar yağışının ardından etkisini sürdüren soğuk hava, yaşamı olumsuz etkiliyor.

Karla kaplanan doğada yaban hayvanları yiyecek bulmakta güçlük çekiyor.