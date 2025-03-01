Kiralık araçla uyuşturucu getiren şahıs jandarmadan kaçamadı

Afyonkarahisar’da jandarma ekipleri, kiralık araçla uyuşturucu getiren S.Ö. adlı şahsı yakalayarak, 643 sentetik hap ele geçirdi.

Giriş Tarihi: 01.03.2025 12:39

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Afyonkarahisar İl Jandarma Komutanlığı, uyuşturucu ile mücadele kapsamında gerçekleştirdiği başarılı bir operasyonla önemli bir uyuşturucu şebekesini çökertti. Edinilen bilgilere göre, Afyonkarahisar'da ikamet eden S.Ö. adlı şahıs, kiraladığı araçla başka bir ilden temin ettiği uyuşturucu maddeleri kente getirip satmayı planlıyordu. Jandarma, şüphelinin izini sürerek, onu Susuz beldesinde durdurdu ve yapılan aramalarda 643 adet sentetik uyuşturucu hap ele geçirdi. Şahıs gözaltına alınarak, emniyete teslim edildi.

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