Mehmetçik görev başında ilk sahurunu yaptı: MSB'den ramazan paylaşımı

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Türkiye'nin dört bir yanında, sınır ötesinde farklı bölgelerinde görev yapan Mehmetçiklerin ilk sahurlarına ilişkin bir paylaşım yaptı.

Giriş Tarihi: 01.03.2025 15:48

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Bakanlık, resmi sosyal medya hesaplarından yaptığı açıklamada, "Tüm İslam aleminin Ramazan ayı mübarek olsun. Yurdun dört bir yanında, sınır ötesinde ve dünyanın birçok bölgesinde görev yapan kahraman Mehmetçiklerimiz de ilk sahurlarını yaptı." ifadelerine yer verdi.

Ramazan ayının birlik ve beraberlik ruhunu vurgulayan paylaşım, sosyal medyada büyük ilgi gördü.

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