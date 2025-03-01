Bayraktar AKINCI TİHA, ASELSAN’ın Murad 100-A AESA radarı ile ilk test uçuşunu gerçekleştirdi

Bayraktar AKINCI TİHA, ASELSAN tarafından geliştirilen 'Murad 100-A AESA' burun radarı ile başarılı bir test uçuşu gerçekleştirdi. Savunma Sanayii Başkanı Haluk Görgün, test uçuşunun ardından yaptığı açıklamada, "Artık İHA'larımız daha keskin gözlere, her koşulda üstün görev kabiliyetine ve sahada oyun değiştirici yeteneklere sahip" dedi.

Giriş Tarihi: 01.03.2025 16:01

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ASELSAN tarafından geliştirilen 'Murad 100-A AESA Burun Radarı', Bayraktar AKINCI TİHA ile yapılan test uçuşu sırasında, AKINCI'nın hava hakimiyetini ve farkındalığını artırma kapasitesini gözler önüne serdi. ASELSAN, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "ASELSAN Murad 100-A AESA Burun Radarı, Bayraktar AKINCI ile ilk uçuşunu gerçekleştirdi. Dünyada sayılı ülkenin geliştirebildiği bu oyun değiştirici teknoloji, AKINCI'nın hava hakimiyeti ve farkındalığına yüksek katkı sağlayacak" şeklinde bir açıklama yaptı.

'HERKESİ YÜREKTEN KUTLUYORUM'

Bayraktar AKINCI TİHA, ASELSAN tarafından geliştirilen 'Murad 100-A AESA' burun radarı ile başarılı bir test uçuşu gerçekleştirdi. Savunma Sanayii Başkanı Haluk Görgün, test uçuşunun ardından yaptığı açıklamada, "Artık İHA'larımız daha keskin gözlere, her koşulda üstün görev kabiliyetine ve sahada oyun değiştirici yeteneklere sahip" dedi.

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