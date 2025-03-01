Balıkesir’de kaçak alkol ve sigara operasyonu: 1 gözaltı

Balıkesir İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, halk sağlığını tehdit eden kaçak ve sahte alkol ile tütün ürünlerinin satışına yönelik yürüttüğü çalışmalar kapsamında Erdek ilçesinde bir operasyon düzenledi.

Giriş Tarihi: 01.03.2025 15:43

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Son dönemde artış gösteren kaçak ve sahte alkol ile tütün ürünlerinin önlenmesi amacıyla istihbari çalışmalar yürüten ekipler, fiziki takip sonucunda tespit edilen şüphelinin aracına 27 Şubat 2025'te operasyon gerçekleştirdi. Yapılan aramalarda, 430 litre etil alkol, 7 litre sahte viski, 2 litre sahte tekila, 3 adet alkol aroması, 33 adet sahte alkol bandrolü ve 180 paket kaçak sigara ele geçirildi.

Operasyon kapsamında gözaltına alınan şüpheli hakkında adli işlem başlatıldı. Yetkililer, halkın sağlığını ve kamu düzenini korumak amacıyla kaçakçılıkla mücadele çalışmalarının aralıksız süreceğini bildirdi.

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