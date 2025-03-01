Eskişehir’de motosiklet otomobilin altına girdi: 1 yaralı

Eskişehir’in Odunpazarı ilçesinde motosikletin bir otomobille çarpışmasının ardından sürücü otomobilin altına girdi. Olayda yaralanan motosiklet sürücüsü hastaneye kaldırıldı.

Giriş Tarihi: 01.03.2025 12:31

Paylaş



ABONE OL

Eskişehir'in Odunpazarı ilçesinde, bir motosikletin otomobille çarpışmasının ardından sürücü otomobilin altına girdi. Kazada yaralanan motosiklet sürücüsü, çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından hastaneye kaldırıldı.

Olayda, 34 FIY 649 plakalı motosikletin sürücüsü H.Ç., Arabacılar Bulvarı üzerinde seyir halindeyken, Yamantürk Sokak'tan gelen 26 ST 171 plakalı otomobilin sürücüsü U.S. ile çarpıştı. Çarpmanın şiddetiyle motosiklet, otomobilin altına girdi. Kazada motosiklet sürücüsü H.Ç., ciddi şekilde yaralandı. Olay yerinde ilk müdahalesi yapılan motosiklet sürücüsü H.Ç., Eskişehir Osmangazi Üniversitesi (ESOGÜ) Tıp Fakültesi Hastanesi'ne kaldırıldı. Yaralının sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Polis ekipleri kazayla ilgili inceleme başlattı.

A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN