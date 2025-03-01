Kastamonu'da kar nedeniyle 68 yerleşim yeri ulaşıma kapandı

Kastamonu'da etkili olan kar yağışı nedeniyle 68 köy yolu ulaşıma kapandı. Özellikle yüksek rakımlı köylerde ulaşımda aksama yaşanması üzerine İl Özel İdaresi ekipleri, yolları açmak için çalışma başlattı.

Giriş Tarihi: 01.03.2025 11:51

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Kastamonu'da etkili olan kar yağışı, il genelinde ulaşımı olumsuz etkiledi. Valilikten alınan bilgilere göre, özellikle yüksek rakımlı bölgelerdeki köy yolları ulaşıma kapandı. Kar yağışı nedeniyle Ağlı ilçesinde 1, Azdavay'da 7, Bozkurt'ta 17, Cide'de 3, Çatalzeytin'de 6, Devrekani'de 1, Doğanyurt'ta 2, İnebolu'da 19 ve Küre'de 12 olmak üzere toplam 68 köy yolu kapalı durumda. İl Özel İdaresi ekipleri, kapanan yolların açılması için çalışmalarını aralıksız sürdürüyor.

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