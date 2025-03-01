Bayburt’taki Diyabet Okulu 500’üncü mezununu uğurladı

Bayburt Devlet Hastanesi'nde 2016 yılında açılan Diyabet Okulu, 9 yılda 500’üncü mezununu vererek büyük bir başarıya imza attı.

Giriş Tarihi: 01.03.2025 12:00

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Bayburt Devlet Hastanesi'nde 2016 yılında açılan Diyabet Okulu, Türkiye Diyabet Önleme ve Kontrol Programı kapsamında hasta eğitimlerini sürdürüyor. Okul bu kapsamda verdiği eğitimlerle 9 yılda 500 mezuna ulaştı.

Diyabetin doğru bir şekilde yönetilmesi amacıyla düzenlenen eğitimlerde, diyabetin tanımı, etkileri, insülin uygulamaları, evde kan şekeri takibi ve beslenme konularında katılımcılara bilgi veriliyor. Hastaların yoğun ilgi gösterdiği eğitimler, her ay düzenli olarak devam ediyor. Diyabet Okulu'na katılmak isteyen hastaların, Diyabet Eğitim Polikliniği'ne başvurması gerekiyor.

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