50 yıl sonra gelen görme umudu

Çorum'da 50 yıl önce gözüne kireç kaçması neticesinde görme kaybı yaşamaya başlayan kadının görme umudu, 72 yaşında yapılan kornea nakli ile yeniden doğdu.

Giriş Tarihi: 01.03.2025 11:45

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Çorum Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi Göz Hastalıkları Kliniği'ne sol gözünde görme kaybı şikayetiyle başvuran 72 yaşındaki Nurcihan Büyükkayıkçı'nın yapılan muayenesinde, sol göz kornea tabakasının saydamlığını tamamen kaybettiği tespit edildi. Yapılan görüşmede, hastanın yaklaşık 50 yıl önce boya badana yaptığı sırada sol gözüne kireç kaçtığı ve o günden itibaren görme kaybı yaşadığı öğrenildi.

Ulusal kornea nakli bekleme listesine alınan hastaya, uygun verici korneanın bulunmasının ardından nakil başarıyla gerçekleştirildi. Ameliyat sonrası klinik takip süreci devam eden hastanın hastanın görme fonksiyonunda belirgin iyileşme gözlemlenmeye başlandı.

Hastayı ziyaret eden Başhekim Doç. Dr. Erdal Komut ve hastane yönetimi, Göz Kliniği Eğitim Sorumlusu Doç. Dr. Tayfun Şahin, Doç. Dr. Selim Cevher ve Uzman Dr. Caner Öztürk'den hastanın sağlık durumu ile ilgili bilgi aldı.