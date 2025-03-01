Kadıköy’de ikinci kez drift yapan sürücünün ehliyeti iptal edildi

İstanbul’da, ikinci kez trafikte drift attığı belirlenen sürücünün ehliyeti daimi olarak iptal edildi. Sürücüye ayrıca 52 bin 712 lira ceza kesildi.

Giriş Tarihi: 01.03.2025 16:14

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İstanbul Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü Sanal Trafik Devriyesi ekipleri, Kadıköy'de trafik güvenliğini tehlikeye atan ve "dur" ihtarına uymayan aracın sürücüsünü yakalamak için çalışma başlattı. Aracın plaka bilgilerinden kimliği belirlenen Ö.F.K., gözaltına alındı.

Karayolları Trafik Kanunu'nun ilgili maddelerine göre sürücüye 52 bin 712 lira ceza uygulandı. Ayrıca, 5 yıl içinde ikinci kez drift atma ihlali yapan Ö.F.K.'nin sürücü belgesi daimi olarak iptal edildi.

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