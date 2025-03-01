Edirne’de baba ve oğlu sahura davul ve manilerle kaldırıyor

Edirne’de, Ramazan ayının ilk sahurunda, babadan oğula geçen geleneksel davulculuk mesaisi başladı. 11 ayın sultanı Ramazan-ı Şerif’in müjdecisi olan davulcular, maniler eşliğinde vatandaşları sahura kaldırarak, Ramazan’ın huzurlu atmosferini şehre taşıdı.

Giriş Tarihi: 01.03.2025 16:32

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Edirne'de dededen toruna süregelen bu gelenek, her Ramazan ayında büyük bir heyecanla devam ediyor. Fahrettin Zurnacı, 35 yıldır Ramazan boyunca davul çaldığını belirterek, "Ramazan ayında bu mesleği, oğlum Alper Zurnacı ile birlikte büyük bir mutlulukla yapıyoruz. Hem gelenekleri yaşatıyor, hem de Ramazan'ın bereketini halkımıza duyuruyoruz" dedi.

Zurnacı, her yıl olduğu gibi bu Ramazan'da da oğlu ile birlikte davul çalarak vatandaşları sahura kaldırmanın heyecanını yaşadıklarını ifade etti. "Dedenin, babanın, torunun devraldığı bu meslek, her Ramazan'da bizleri bir araya getiriyor ve bu güzel geleneği geleceğe taşımak için çok çalışıyoruz" diye ekledi.

Zurnacı, 35 yıllık davulculuk deneyimiyle Ramazan'ın hayırlara vesile olması temennisinde bulunarak, "Ramazan ayında yapacağımız duaların kabul olmasını ve herkesin sağlıkla, huzur içinde bu mübarek ayı geçirmesini diliyorum" şeklinde konuştu.

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