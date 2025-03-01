Yaşam

Tarihi Cendere Köprüsü 'Yeşil'e' büründü

Adıyaman'ın Kahta ilçesinin sınırlarında yer alan tarihi Cendere Köprüsü uyuşturucuyla mücadeleye dikkat çekmek amacıyla 'Yeşil' renge büründü.

İHA
ahaber.com.tr Haber Merkezi
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Tarihi Cendere Köprüsü 'Yeşil'e' büründü
1-7 Mart Yeşilay Haftası etkinlikleri çerçevesinde Kahta Kaymakamlığı tarafından uyuşturucuyla mücadele çalışmalarına dikkat çekmek amacıyla Cendere Köprüsüne lambalarla yeşil renk yansıtılması yapıldı. 7 Metre genişliğinde, 30 metre yüksekliğinde ve 120 metre uzunluğunda olan Roma dönemine ait köprünün yaklaşık 1 hafta boyunca yeşil kalacağı öğrenildi.