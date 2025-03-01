İş insanı İnan Kıraç’a vasi atanacak mı? Adli Tıp Kurumu raporu hazırladı

Giriş Tarihi: 01.03.2025 12:28

Türkiye'nin en zengin iş insanlarından 87 yaşındaki İnan Kıraç'ın Emine Alangoya ile yaptığı evlilik ailede krize yol açtı.

24 Aralık'ta yapılan evlilik sonrası İnan Kıraç'ın kızı İpek Kıraç avukatı aracılığıyla İstanbul Anadolu Adliyesi 18. Aile Mahkemesi'ne giderek dava açtı ve evliliğin iptali için başvuru yaptı. Mahkeme vasi davası için 12 Mart'a gün verirken, duruşma gününe kadar İnan Kıraç'ın, Adli Tıp Kurumu'nda muayene olması kararlaştırıldı.