İş insanı İnan Kıraç’a vasi atanacak mı? Adli Tıp Kurumu raporu hazırladı
87 yaşındaki iş insanı İnan Kıraç’ın Emine Alangoya ile evlenmesi, kızı İpek Kıraç ile arasında gerilime neden oldu. İpek Kıraç, “Babamın akli melekeleri yerinde değil” iddiasıyla evliliğin iptali için mahkemeye başvurdu. Bu süreçte Adli Tıp Kurumu’na sevk edilen İnan Kıraç hakkında beklenen rapor açıklandı.
Türkiye'nin en zengin iş insanlarından 87 yaşındaki İnan Kıraç'ın Emine Alangoya ile yaptığı evlilik ailede krize yol açtı.
24 Aralık'ta yapılan evlilik sonrası İnan Kıraç'ın kızı İpek Kıraç avukatı aracılığıyla İstanbul Anadolu Adliyesi 18. Aile Mahkemesi'ne giderek dava açtı ve evliliğin iptali için başvuru yaptı. Mahkeme vasi davası için 12 Mart'a gün verirken, duruşma gününe kadar İnan Kıraç'ın, Adli Tıp Kurumu'nda muayene olması kararlaştırıldı.
NİKAH ÖNCESİ AKLİ DENGESİ YERİNDE RAPORU VERİLMİŞTİ
Kıraça Holding'in sahibi İnan Kıraç, geçtiğimiz çarşamba günü Adli Tıp Kurumu'na giderek akli melekelerinin yerinde olup olmadığına dair rapor hazırlayacak olan psikiyatri heyetinin karşısına çıkmıştı.
İnan Kıraç, Yeditepe Üniversitesi Tıp Fakültesi'nden aldığı "Akli melekeleri yerindedir" raporu ile Büyükçekmece Belediyesi'nde nikah kıymıştı. Eski Koç Holding çalışanı 75 yaşındaki Emine Alangoya'nın bu dördüncü evliliğini yapmıştı.
ADLİ TIP KURUMU'NA SEVK EDİLMİŞTİ AMA…
İpek Kıraç'ın başvurusu sonrası Adli Tıp Kurumu, İnan Kıraç'ı şubat ayının başında çağırdı. Ancak, Kıraç, mahkemeye gönderdiği mazeret dilekçesinde Kıraça Holding'in Genel Kurul toplantısı olduğunu belirterek, heyet incelemesinden affını istedi. Emine Alangoya ile evliliğiyle ilgili tartışmalar sürerken İnan Kıraç'tan dikkat çeken hamle geldi.