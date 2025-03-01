Çanakkale'de tedavi edilen caretta caretta doğal ortamına bırakıldı

Çanakkale Boğazı’nda yolunu kaybederek Yat Limanı’na giren caretta caretta, Doğa Koruma Milli Parklar Çanakkale Şubesi ekipleri tarafından tedavi edilerek doğal ortamına bırakıldı.

Giriş Tarihi: 01.03.2025 12:23

Paylaş



ABONE OL

27 Şubat tarihinde Çanakkale Boğazı'nda yolunu kaybeden bir caretta caretta, Yat Limanı'na girdi. Durumu fark eden belediye personeli, deniz kaplumbağasını sudan çıkardı ve Doğa Koruma Milli Parklar Çanakkale Şubesi ekiplerine bildirdi. Ekipler tarafından sağlık kontrolü yapılan ve tedavi edilen caretta caretta, yapılan müdahalelerin ardından sağlıklı bir şekilde doğal ortamına bırakıldı.

MAVİ SULARA GERİ SALINDI

Konuyla ilgili sosyal medya hesabımdan açıklama yapan Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürü Kadir Çokçetin, "Çanakkale'de yat limanında duyarlı balıkçılar tarafından fark edilerek Doğa Koruma ve Milli Parklar ekiplerimize bildirilen caretta caretta, hızla veteriner hekimlerimizin gözetimine alındı. Yapılan muayenede, genel sağlık durumunun iyi olduğu, yalnızca kabuğunda yüzeysel sıyrıklar bulunduğu tespit edildi. Tedavi edilerek bir süre gözlem altında tutulan deniz kaplumbağası, güvenli bir şekilde ait olduğu mavi sulara geri bırakıldı. Denizlerimizin kadim sakinlerine hep birlikte sahip çıkıyor, korumaya devam ediyoruz" dedi.

A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN