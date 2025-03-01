Benzinlikte dehşet! İş insanına "Seni öldüreceğim" diyerek saldırdı

Maslak'taki bir akaryakıt istasyonunda korku dolu anlar yaşandı. Bebek’te yemek yedikten sonra evine dönmek için yakıt almak isteyen iş insanı, 19 yaşındaki Musa K. tarafından "Seni öldüreceğim" sözleriyle bıçaklı saldırıya uğradı. Olayı gören istasyon çalışanları, ellerindeki dubalarla saldırganı kovalayarak müdahale ederken, saldırgan yakalanarak tutuklandı.

DHA ahaber.com.tr Haber Merkezi Giriş Tarihi: 01.03.2025 11:33 PAYLAŞ ABONE OL

Olay, 20 Şubat'ta saat 00.30 sıralarında Maslak'ta meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, gayrimenkul şirketi sahibi olan iş insanı Savaş Zafer Soydan, arkadaşlarıyla birlikte Beşiktaş Bebek'te geldiği bir mekanda yemek yedi. Yemeğin ardından mekandan çıkan Soydan, aracına bineceği sırada tanımadığı bir kişinin aracının önünde beklediğini gördü.

Maslak’ta iş insanına bıçaklı saldırı (DHA) 'SENİ ÖLDÜRECEĞİM' DİYEREK SALDIRDI Daha sonra aracına binen Soydan, arkadaşını evine bıraktıktan sonra Maslak'ta bulunan bir akaryakıt istasyonuna girdi. Soydan burada yakıt alacağı sıradada Bebek'te gördüğü kişi 'seni öldüreceğim' diyerek bıçakla saldırmaya başladı.