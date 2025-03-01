Ramazan denetimleri başladı: Yenişehir fırınları tek tek kontrol edildi

Yenişehir Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri, ramazan ayında ilçedeki fırınları denetleyerek, hijyen, gramaj ve ruhsat kontrollerini tamamladı. Belediye Başkanı Ercan Özel’in talimatıyla yapılan denetimlerde, uygun şartları sağlamayan fırınlara ceza yazıldı.

Giriş Tarihi: 01.03.2025 16:05

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Yenişehir Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri, Ramazan ayında halkın en temel ihtiyacı olan ekmek ve pide üretiminin yapıldığı fırınları denetledi. Ekipler, fırınlarda sıhhi temizlik, gramaj ölçümleri ve işyeri açma ruhsatı kontrollerini titizlikle gerçekleştirdi. Denetimlerde, yönetmeliklere uymayan fırınlara cezai işlem uygulandı.

Konu hakkında açıklama yapan Yenişehir Belediye Başkanı Ercan Özel, "On bir ayın sultanı Ramazan ayında halkımızın sağlıklı ve güvenli gıdaya ulaşabilmesi için denetimlerimizi sürdürüyoruz. Esnafımıza güveniyoruz ancak halkımızın gönül rahatlığıyla ekmek ve pide alabilmesi için bu denetimleri aralıksız yapacağız" dedi.

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