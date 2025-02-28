28 Şubat 2025, Cuma

A HABER VİDEO

Haberler Yaşam Videoları Eski eşini görmek için intihara kalkıştı! 1,5 saatlik çaba sonuç verdi
Eski eşini görmek için intihara kalkıştı! 1,5 saatlik çaba sonuç verdi

Eski eşini görmek için intihara kalkıştı! 1,5 saatlik çaba sonuç verdi

ahaber.com.tr Haber Merkezi
Bir sonraki videoyu oynat
ABONE OL
Giriş: 28.02.2025 01:47
Zonguldak’ın Devrek ilçesinde, boşandığı eşiyle barışmak isteyen bir adam silahla intihara kalkıştı. Polisin ve eski eşinin uzun süren ikna çabalarına direnen A.A., bir el ateş edince çevrede korku dolu anlar yaşandı. Eski eşinin baygınlık geçirdiği olayda, 1,5 saat süren çabaların ardından A.A. ikna edilerek hastaneye kaldırıldı.
A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
Eski eşini görmek için intihara kalkıştı! 1,5 saatlik çaba sonuç verdi
Komşuların gürültü kavgasında 2 kardeş tüfekle vuruldu!
Komşuların gürültü kavgasında 2 kardeş tüfekle vuruldu!
Eski eşini görmek için intihara kalkıştı!
Eski eşini görmek için intihara kalkıştı!
Ramazan öncesi emniyetten şok denetim!
Ramazan öncesi emniyetten şok denetim!
Limandan çıkan gemi, başka bir gemiye çarptı!
Limandan çıkan gemi, başka bir gemiye çarptı!
Kavgayı ayırmak isterken kolundan bıçaklandı!
Kavgayı ayırmak isterken kolundan bıçaklandı!
Pendik’te ev sahipleri ile kiracıların kavgası kanlı bitti!
Pendik'te ev sahipleri ile kiracıların kavgası kanlı bitti!
Akyazı’da bir kişi ahırda tüfekle vurulmuş halde ölü bulundu!
Akyazı'da bir kişi ahırda tüfekle vurulmuş halde ölü bulundu!
Park halindeki otomobilde başından vurulmuş halde bulundu!
Park halindeki otomobilde başından vurulmuş halde bulundu!
Rize’de hamile kadın için zorlu kurtarma!
Rize’de hamile kadın için zorlu kurtarma!
Arnavutköy’de servis aracı alev alev yandı
Arnavutköy’de servis aracı alev alev yandı
Binanın çöken çatısıyla birlikte düşen şahıs yaralandı!
Binanın çöken çatısıyla birlikte düşen şahıs yaralandı!
Erzincan’da dağ keçileri böyle görüntülendi!
Erzincan’da dağ keçileri böyle görüntülendi!
Daha Fazla Video Göster