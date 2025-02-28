Eski eşini görmek için intihara kalkıştı! 1,5 saatlik çaba sonuç verdi

Zonguldak’ın Devrek ilçesinde, boşandığı eşiyle barışmak isteyen bir adam silahla intihara kalkıştı. Polisin ve eski eşinin uzun süren ikna çabalarına direnen A.A., bir el ateş edince çevrede korku dolu anlar yaşandı. Eski eşinin baygınlık geçirdiği olayda, 1,5 saat süren çabaların ardından A.A. ikna edilerek hastaneye kaldırıldı.

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