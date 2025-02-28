Eşiyle mahkemelik olan adamın milyonluk talebi gündemde! Cinci hocalara giderek…

İstanbul’da 22 yıllık eşi K.K.’ye boşanma davası açan A.K., eşinin psikolojik sorunlar yaşadığını öne sürerek rekor tazminat talebinde bulundu. Üç çocuk annesi K.K.’nin tüm gelirini cinci hocalara harcadığını iddia eden A.K., ayrıca eşi ve kızının kendisini boğmaya çalıştığını ileri sürdü.

Giriş Tarihi: 28.02.2025 11:18

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A.K., kasaplık yapan eşinin bir süre psikiyatri tedavisi gördüğünü ve ilaç kullandığını belirtti. Ancak ilaçları bırakmasının ardından davranışlarının dengesizleştiğini ve kendisiyle birlikte çocuklarına da kötü davrandığını ileri sürdü. Boşanma davası açan A.K.'nin, 22 yıllık eşinden 24 milyon TL tazminat ve aylık 50 bin TL nafaka talep etmesi dikkat çekti. "PARALARI CİNCİ HOCAYA HARCADI" Hatta iddiaya göre K.K., tedavi olmak için Fatih'teki 'cinci hoca' denilen kişilere gitti ve yüklü miktarda paralar ödemeye başladı. Hürriyet'in haberine göre eşinin durumuna daha fazla dayanamayan ve kızıyla birlikte canına kast edildiğini söyleyen A.K. ise soluğu mahkemede aldı. 22 yıllık eşine boşanma davası açan A.K.'nın mahkemeye sunduğu dilekçede "K.K., tedavi olmak için bu kişiye gitmiş ve büyük miktarda paralar harcamıştır. Her seferinde müvekkili de cinci hocaya götürmek isteyen K.K., olumsuz yanıt alınca daha da saldırgan bir hale gelmiştir.

Eşi ve kızının saldırısına uğradığını iddia eden adamdan rekor tazminat talebi / AA "K.K. ÇOCUKLARINI SAĞLIKSIZ BİR ŞEKİLDE YETİŞTİRDİ" Çocuklara da kötü örnek olan K.K., onları sağlıksız bir şekilde yetiştirmek istemiştir. Çiftin 4'üncü sınıfa giden kızları, bir öğretmeninden şiddet gördüğü için okulu bırakmak zorunda kalmıştır. Anne K.K. de kızına baskılar yaparak zorla yatılı kursa göndermiştir. Kaygıya meyilli olarak yetişen küçük kız, yatılı kursta da devamlı kavgalar çıkarmıştır. Karate eğitimi alan küçük kız, arkadaşlarına ağır şiddet uyguladığı için çevresi tarafından dışlanmıştır" ifadeleri kullanıldı. 24 MİLYON TL TAZMİNAT AYDA 50 BİN LİRA NAFAKA! Eşi ile kızının saldırısına uğradığını da belirten baba A.K.'nın dilekçesinde şu ifadeler de yer aldı: K.K., eşi A.K.'ye başka kadınlarla birlikteliği varmış gibi davranıyor. Bunu duyan küçük kız, bu kez spor yaptığı dambıl ile babasına vurarak düşmesine neden olmuştur. K.K. ile kızı, müvekkilin üzerine çıkarak boğmaya çalışmıştır.

Eşinin psikolojik sorunları olduğunu söyleyen A.K., kendisini boğmaya çalıştığını iddia etti / AA GECEYİ KASAP DÜKKANINDA GEÇİRDİ Anne ile kızının elinden zor kurtulan müvekkil, geceyi kasap dükkânında geçirmiştir. Müvekkil, bu olayın ertesi günü de kasaplık yapan karısı tarafından işten çıkarılmıştır. Müvekkil ve çocuklarına korunma kararı verilmesini talep ediyoruz. REKOR TAZMİNAT VE NAFAKA TALEBİ Tarafların boşanmalarına ve çocukların velayetinin müvekkil babaya verilmesini istiyoruz. K.K., kasap dükkânından iyi gelir elde etmektedir. Kendisinden 24 milyon lira tazminat ile çocuklar ve müvekkil için aylık 50 bin lira nafaka talep ediyoruz. Boşanma krizi büyüyor! Milyonluk tazminat... BOŞANMA KRİZİ BÜYÜYOR! MİLYONLUK TAZMİNAT... A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN