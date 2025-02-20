20 milyonluk tazminat talebi! Güzide Duran 16 yıllık eşi Adnan Aksoy’a dava açtı

Eski manken Güzide Duran'dan 16 yıllık eşine milyonluk tazminat talebi! Kaynak: A Haber arşiv

"KÜLLİYEN YALAN"

Konuyla ilgili ilk açıklama Güzide Duran'dan gelirken ardından Okan Buruk da açıklama yapmıştı.

Güzide Duran "Bugün çok güzel bir organizasyona geldik. Şu anın konusu bu değil. Zaten biz gereken açıklamayı yaptık. İyi akşamlar" açıklamasında bulunmuştu.

Buruk ise "Güzide ile eski arkadaşız ama kesinlikle aşk yok. Bu söylentiler külliyen yalan" demişti.