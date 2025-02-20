20 milyonluk tazminat talebi! Güzide Duran 16 yıllık eşi Adnan Aksoy'a dava açtı
İş insanı Adnan Aksoy, eşi Güzide Duran'ın adı Okan Buruk ile aşk dedikodularına karışmasının ardından boşanma davası açarak, eşinin güvenini zedelediğini ve kendisine hakaret ettiğini öne sürüp 2 liralık tazminat talep etti. Duran ise, boşanmanın sorumlusunun eşi Aksoy olduğunu savunarak karşı dava açtı. 20 milyonluk tazminat isteyen Duran, şiddet iddialarında bulundu.
Eski manken Güzide Duran, 16 yıllık eşi iş adamı Adnan Aksoy'dan boşanma kararı aldı. Boşanma sürecinde, Duran'ın adı son günlerde Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk'la aşk dedikodularına karıştı. Bu durum, çiftin boşanma davasına da yansıdı.
"KÜLLİYEN YALAN"
Konuyla ilgili ilk açıklama Güzide Duran'dan gelirken ardından Okan Buruk da açıklama yapmıştı.
Güzide Duran "Bugün çok güzel bir organizasyona geldik. Şu anın konusu bu değil. Zaten biz gereken açıklamayı yaptık. İyi akşamlar" açıklamasında bulunmuştu.
Buruk ise "Güzide ile eski arkadaşız ama kesinlikle aşk yok. Bu söylentiler külliyen yalan" demişti.
DİKKAT ÇEKEN HAMLE
16 yıldır evli olduğu Adnan Aksoy ile boşanma aşamasındayken Okan Buruk ile aşk yaşadığı iddiası sonrası dikkat çeken bir hamle gelmişti. Aksoy, Duran'ın gizemli davranışlar sergilediğini ve güvenini zedelediğini iddia ederek boşanma davası açıp 2 liralık da sembolik tazminat istemişti.
"GÜVENİMİ ZEDELEDİ"
Magazin gündemini sallayan haberlerin ardından Aksoy, eşinin son dönemde gizemli davranışlar sergilediğini ve güvenini zedelediğini öne sürerek boşanma davası açmıştı.
EŞİNDEN 2 LİRALIK "İNTİKAM"
Güzide Duran, eşinin bu hamlesine karşılık Adnan Aksoy'a, İstanbul Aile Mahkemesi'ne başvurarak 'zina', 'hayata kast' ve 'evlilik birliğinin temelinden sarsılması' nedeniyle çekişmeli boşanma davası açtı.Eski manken, evliyken eşinden fiziksel ve psikolojik şiddet gördüğünü aynı zamanda tehditler aldığını dilekçesinde yer verdi.
"NARSİST KİŞİLİK BOZUKLUĞU' TANISI KONMUŞTUR"
Sabah'ın haberine göre; Duran'ın avukatları hazırladıkları dava dilekçesinde çocukların velayetini isteyerek, "Evlilik birliği, Adnan Aksoy'un tutarsız, senaryocu, kompleksli ve samimiyetsiz tavırları nedeniyle sarsılmıştır. Müvekkile uyguladığı psikolojik baskı nedeniyle Aksoy'a 'narsist kişilik bozukluğu' tanısı konmuştur."
"KOCASI TARAFINDAN TEHDİT EDİLMİŞTİR"
Psikolojik şiddetin yanında fiziksel şiddete de maruz kalan müvekkil, kocası tarafından tehdit edilmiştir. Aksoy'un sadakatsiz davranışları, evlilik birliğinin temelinden sarsılmasına neden olmuştur. Buna ilişkin otel ve yurt dışı kayıtlarını delil olarak sunuyoruz.
10 MİLYON MADDİ VE 10 MİLYON DA MANEVİ TAZMİNAT
Boşanmalarına karar verilmesini, çocukların velayetinin müvekkile verilmesini talep ediyoruz.Adnan Aksoy'un müvekkil ve çocuklarına aylık 600 bin lira nafaka ödemesini, 10 milyon lira maddi ve 10 milyon lira da manevi tazminata hükmedilmesini istiyoruz. Ayrıca şimdilik 100 bin lira mal rejimine ilişkin alacak talep ediyoruz.